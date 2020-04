Liam Payne ripercorre i momenti insieme ai One Direction. VIDEO!

Liam Payne ha fatto un tuffo nel passato riportando alla memoria alcuni dei vecchi ricordi insieme ai One Direction. Il cantante ha rivisto alcuni video di interviste e altre chicche che i fan dei 1D ricorderanno benissimo, commentando un po’ cosa si ricorda di quegli anni.

Liam ha messo di sentirsi un po’ strano nel rivedere questi video in cui erano piccolissimi e soprattutto i loro video diary che ricorda però con piacere essere diventati un vero fenomeno per la band. Il cantante ha inoltre dichiarato che il suo video preferito dei 1D di sempre è Best Song Ever e ha commentato anche la maggior parte dei video mai pubblicati dalla boy band inglese. Siete pronti a scoprire i suoi preferiti?

Liam dovrebbe essere in tour nel nostro paese a giugno, con due date al Lucca Summer Festival e al Rock In Roma. Il cantante non ha ancora annunciato nulla circa un possibile slittamento vista la corrente emergenza Coronavirus.

Vi terremo comunque aggiornati non appena ci saranno ulteriori sviluppi anche sulle date del tour.