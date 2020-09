Liam Payne e Maya Henry si sposano: è ufficiale! (VIDEO!)

La conferma che tutti attendevamo impazienti è finalmente giunta! Liam Payne e Maya Henry, adesso è ufficiale, si sposeranno molto presto!

Flixbus per due persone A/R – Regala adesso!



Ad ufficializzare questa news bomba è stato Liam Payne in persona, quest’oggi, in occasione di una puntata di Good Morning America davvero molto speciale. L’artista degli One Direction, dopo giorni di rumors, ha infatti confermato di avere chiesto la mano della sua splendida fidanzata.

Liam Payne sposa Maya Henry: ecco la conferma

Il video dell’intervista in cui Liam conferma di volersi sposare con Maya lo potete vedere qui sotto.

Del matrimonio fra Liam e Maya su Ginger Generation vi avevamo già parlato in questa occasione. Pochi giorni fa alcuni giornali britannici avevano riportato l’indiscrezione in anteprima. Liam avrebbe infatti chiesto la mano alla splendida modella 20enne nel bel mezzo della quarantena. I due sono stati successivamente pizzicati dai paparazzi fuori da un ristorante londinese: Maya, in occasione di questa cena romantica, aveva sfoggiato un incredibile anello di fidanzamento!

Offerte Mirabilandia: scopri hotel vicino a Mirabilandia



Nel corso dell’intervista a Good Morning America, inoltre, Liam Payne ha avuto modo di parlare (ancora una volta) della tanto attesa reunion dei One Direction. L’artista britannico, in ogni caso, è voluto restare sul vago, limitandosi a sottolineare che tutti gli altri ragazzi gli hanno fatto gli auguri di compleanno il 29 agosto.

Liam, inoltre, ha raccontato che il suo primo figlio Bear, avuto dalla ex compagna Cheryl Cole, ha appena iniziato ad andare all’asilo! Mamma mia, come passa veloce il tempo!

Siamo davvero felici per Liam Payne e Maya Henry e non vediamo l’ora di poterli vedere finalmente marito e moglie! Sono davvero una splendida coppia!