La nostra challenge. Come siamo cambiati, Check: trama e prezzo del libro

La nostra challenge. Come siamo cambiati, check! è un nuovo libro ed è disponibile da oggi, 7 luglio 2020. Gli autori sono Vincenzo Crispino, protagonista de Il Collegio 4 e di Thomas Camorani (che ha partecipato a Summertime su Netflix). Poi ci sono Rebecca Gradoni, Alessia Lanza, Giulia Zoccali e Ayo.

Questi sei ragazzi hanno in comune il fatto di aver ottenuto molto successo su Instagram e TikTok. E hanno ripercorso le loro vite durante il lockdown da COVID-19.

Storie ricche di passione e sentimento. Testimonianze di ragazzi che si ritrovano a doversi fermare, a ripensare alla propria vita, e a farsi sorprendere.

Essere adolescenti oggi significa godere di un’incredibile quantità di opzioni, privilegi e comfort, ma vuol dire anche essere obbligati a crescere in fretta e tenere gli occhi ben aperti sulla vita, anche se forse non si è ancora del tutto preparati ad affrontarla da soli. Se poi sei un influencer, il concetto di “crescere in fretta” passa inevitabilmente a un livello successivo, nel bene e nel male.

Ma cosa succede se un influencer adolescente si ritrova chiuso in casa a causa di un nemico subdolo e malvagio chiamato Covid? “La nostra challenge” è la somma di sei punti di vista. Quelli di tre ragazze e tre ragazzi sulla pandemia che, in qualche modo, segnerà per sempre le vite di tutti. Tra notti in bianco trascorse su Houseparty, passatempi che si trasformano in passioni, risate inaspettate e nuovi legami in famiglia, liti esagerate e grandi amori, videolezioni e giochi di società. In due mesi di lockdown riscriveranno le regole dell’amore a distanza e del divertimento. E sapranno quali amici restano e quali, invece, amici non lo erano mai stati veramente. Storie ricche di passione e sentimento. Testimonianze di ragazzi che si ritrovano a doversi fermare, a ripensare alla propria vita, e a farsi sorprendere.