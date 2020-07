L’anno scorso, in occasione della festa di compleanno di Matteo Altieri, la redazione di Ginger Generation ha avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con i Dastol. Daniel Piccirillo e Astol, entrambi ex concorrenti di Amici, ci hanno colpito da subito per la loro simpatia e per la loro incredibile complicità.

Dastol - House of Talent: ecco 3 curiosità su di loro!

Insieme, i Dastol hanno dato vita fra le altre cose alla hit Fulmine, che ha registrato numeri da record sulle piattaforme di streaming come Spotify e anche su TikTok. Da qualche tempo, tuttavia, non vediamo più i Dastol insieme. Niente Stories, niente canzoni, niente interazioni.

Ma che cos’è successo? Questa non è una domanda che ci siamo posti soltanto noi. Moltissimi dei fan dei Dastol infatti ci hanno scritto su Instagram per saperne di più. E noi, ovviamente, siamo andati ad indagare.

Facciamo subito chiarezza: i ragazzi non hanno litigato (almeno questo ci hanno raccontato) e si vogliono ancora molto bene! In ogni caso, entrambi gli artisti hanno voluto fare chiarezza su un punto: in questo preciso momento, le loro carriere sono separate.

Il che, ovviamente, non significa che i Dastol non torneranno più a fare musica insieme. Semplicemente, i due cantanti hanno deciso di focalizzarsi sulle loro rispettive carriere discografiche.

Per vedere quello che i Dastol ci hanno raccontato sulla loro carriera attuale e futura vi invitiamo a recuperare le nostre video interviste live su Instagram!

Di recente, come saprete, Daniel ha pubblicato il suo primo vero EP, intitolato Inferno. Astol, invece, dopo aver pubblicato diversi singoli come Mondo (dedicato a Sofia delle Rive) ha collaborato al tormentone estivo Sangria di Emma Muscat.