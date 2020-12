La Caserma: dopo Il Collegio arriva su Rai Due un nuovo docu-reality

La quinta edizione de Il Collegio volge al termine. Come sarà possibile colmare il vuoto lasciato dal docu-reality di Rai Due, in onda fino a martedì 15 dicembre? Ci pensa La Caserma, un nuovo format a sfondo educativo che ha per protagonisti un gruppo di giovanissimi.

Più nello specifico, si tratta di ragazzi tra i 18 e i 25 anni che dovranno provare l’esperienza di seguire una condotta da militare, vivendo per un periodo in una caserma, appunto. Ecco come si sono svolti i casting, da agosto fino a settembre, e i dettagli sulla produzione di questo nuovo programma.

Casting ragazzi per nuovo programma tv. Quante volte ti sei sentito dire “avresti dovuto fare il militare”?Hai voglia di vivere un’esperienza d’altri tempi e spingerti oltre i tuoi limiti? Non temi l’attività fisica e sei pronto a dare il massimo per raggiungere i tuoi obiettivi? Nello specifico si selezionano ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni. Il programma sarà prodotto da nuova casa di produzione, la “Blu Yazmine” fondata da Ilaria Dallatana e Francesca Canetta (già fondatrici, con Giorgio Gori, di Magnolia). La trasmissione sarà trasmessa su rete nazionale.

La Rai ha inoltre presentato da poco i palinsesti dettagliati del prossimo inverno, rivelando che si tratta di ben 25 ragazzi quelli che vivranno ne La Caserma e dovranno superare delle prove soprattutto di natura fisica.

Il programma condividerà con Il Collegio lo stesso concept e verrà trasmesso sulla stessa rete, Rai Due. Il docu-reality andrà in onda dal 19 gennaio, per quattro settimane, tutti i martedì in prima serata. E si propone sin da ora di infiammare i social network.