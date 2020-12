Durante il daytime, andato in onda oggi, di Amici 20 scopriamo il destino di Arianna, cantante sospesa da Rudy Zerbi per una questione disciplinare. La cantante riceve oggi un messaggio dalla produzione: può riprendere le lezioni in sala. La ragazza, così, si reca entusiasta a lezione con Raffaella Misiti e subito cominciano a lavorare insieme su un brano assegnato.

Nonostante questa bella notizia, però, Arianna non ha ancora riavuto la sua maglia, probabilmente avrà la possibilità di riconquistarla durante il prossimo speciale. Nel frattempo, però, qualcosa tra lei e i suoi compagni è cambiato, da quando ha avuto un richiamo disciplinare anche gli altri ragazzi sembrano avere un comportamento diverso nei suoi confronti. Arianna ne parla dispiaciuta con Letizia.

Cos’è successo durante la puntata di sabato

Durante la puntata di sabato scorso, Rudy Zerbi ha detto ad Arianna che vuole sapere di più su come lavora durante la settimana. Così ha chiamato in causa la vocal coach Raffaella Misiti per capire come lavora. Raffaella ha confessato che lavorare con Arianna è faticoso. Mentre gli altri si impegnano e fanno un passo avanti, lei invece si riduce all’ultimo momento. Zerbi non se l’è sentita di ridarle la maglia, vuole pensarci bene. Per una questione comportamentale è rimasto molto deluso.

Maria De Filippi ha affermato che finché Rudy non avesse deciso, Arianna sarebbe rimasta in casetta ma senza far più parte della classe.

Chi è Arianna Gianfelici, cantante di Amici 20

Nata a Roma, Arianna vive con la mamma e la sorella in provincia di Viterbo. Ha sempre cantato da autodidatta e racconta: “Vedo Amici da sempre, sul divano con mamma e ogni anno le dico: un giorno Amici te lo dovrai guardare da sola sul divano perché io sarò li sul palco”. Si è presentata ad Amici cantando Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani e il suo Prof di riferimento è Rudy Zerbi.