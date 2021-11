La Casa di Carta Parte 5 – Volume 2: Trailer, immagini e data di uscita

Manca un mese alla fine della rapina. Solamente 30 giorni prima che il mondo scopra il destino del Professore (Álvaro Morte) e della sua banda. Netflix svela oggi il trailer ufficiale de La Casa di Carta Parte 5: Volume 2, i cinque episodi che porranno fine a questa rapina e che saranno disponibili in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo a partire dal 3 dicembre.

Non perderti i Funko Pop della serie!

Tokyo (Úrsula Corberó) è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della sua vita.

Guarda il trailer de La Casa di Carta Parte 5 – Volume 2:

Cast:

Il cast include: Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri, tra gli altri.

Prime anticipazioni:

Durante Tudum, l’evento digitale pensato per i fan che si è tenuto i primi di Ottobre, Netflix ha diffuso una prima clip in anteprima.

Nella clip vediamo il momento dell’ultima parte de di La Casa di Carta 5 Volume 2 in cui la banda scopre che Il professore è scomparso. Il Professore è sparito, esordisce Lisbona visibilmente preoccupata. Cosa significa che è sparito nel triangolo delle Bermuda? Ribatte Denver per stemperare la tensione crescente. Nasce poi un dibattito riguardo al piano.

La polizia sarà arrivata al serbatoio dell’acqua? Devono attenersi al piano originale o no? Cercare di trattare con Tamayo può essere una soluzione? Insomma la banda all’interno del Banco è confusa dopo aver perso la guida del Professore e importanti membri. Il professore riuscirà a ragionare lucidamente e salvare il gruppo? Ci saranno nuove vittime? Per avere la risposta a queste e altre domande dobbiamo aspettare il 3 dicembre. Ormai solo cinque episodi ci separano dalla resa dei conti finale. Ogni teoria è aperta e i colpi di scena non mancheranno.