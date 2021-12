Elodie e Rkomi: audio e testo di La coda del diavolo

Elodie e Rkomi hanno unito le forze nel singolo inedito La coda del diavolo, disponibile da mercoledì 1° dicembre. La collaborazione della cantante con Rkomi segue l’uscita del suo singolo intitolato Vertigine.

Audio La coda del diavolo di Elodie e Rkomi

Testo La coda del diavolo di Elodie e Rkomi

Quando la notte mi scappò dalle mani, ma tu mi tieni forte

Volo abbandonato all’aria per sfuggirti ancora

Nessuna fine (Nessuna fine) perché siamo eterni

C’è qualcosa di te che, che dovresti sapere

Sai che ti cercherei in tutta Milano

Che ti stringerei forte la mano

Nei locali alla moda

Anche sotto la coda del diavolo, credimi

Solo con te io sospiro tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Forse tiriamo davvero tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Come te nessuno mi fa sentire

Mi manca l’aria, ma non voglio uscire

Non rispondiamo a nessuno tutta la nottе

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Nessuna fine perché siamo еterni

In ritardo per l’ultima metro

A mezzanotte perché siam fantasmi

Da qualche parte mentre ci pensiamo

Vicini, commetterei un omicidio

Le nostre impronte sul vetro

Al confine tra un bacio e un incendio

Sai che ti cercherei in tutta Milano

Che ti stringerei forte la mano

Nei locali alla moda

Anche sotto la coda del diavolo, credimi

Solo con te io sospiro tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Forse tiriamo davvero tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Come te nessuno mi fa sentire

Mi manca l’aria, ma non voglio uscire

Non rispondiamo a nessuno tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Pa, pa-ra-ra-ra

Il weekend è così lontano

Io un gesto me lo aspettavo

Due frecce non fanno un arco

Pa, pa-ra-ra-ra

Il weekend è così lontano

Io un gesto me lo aspettavo

Due frecce non fanno–

Solo con te io sospiro tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Forse tiriamo davvero tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Come te nessuno mi fa sentire

Mi manca l’aria, ma non voglio uscire

Non rispondiamo a nessuno tutta la notte

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

Pa, pa-ra-ra-ra-ra-ra

