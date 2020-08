La casa di carta 5: Le reazioni del cast per l’annuncio del finale!

Nel weekend Netflix ha annunciato ufficialmente che La casa di carta 5 sarà l’ultima parte della fortunata serie spagnola. Alvaro Morte aveva postato una prima foto dal set (guardala qui) e le riprese sembra siano ufficialmente riprese oggi. Il cast ha commentato con post e foto l’annuncio del gran finale.

Le riprese de La casa de papel 5 avranno luogo tra Spagna e Portogallo. Ci stiamo spostando da una partita di scacchi, puramente intellettuale, ad una strategia di guerra, ha raccontato il creatore Alex Pina. Ha poi promesso che manterranno l’adrenalina che ha caratterizzato le stagioni precedenti. Pina ha assicurato che la guerra finale sarà il più epico degli scontri che abbiamo visto finora. L‘adrenalina fa parte del DNA della serie, ha affermato Pina. Ogni trenta secondi le cose cambiano. L’adrenalina mischiata ai sentimenti ha reso la serie magnetica e manterremo questa linea.

Ne La casa di carta 5 vedremo poi alcuni nuovi personaggi. Il primo è interpretato da Miguel Angel Silvestre (noto per Sense8) e il secondo è Patrick Criado. Alex Pina non ha fornito molti dettagli sul ruolo di questi due nuovi arrivi nel cast ma ha dato qualche piccola anticipazione. Abbiamo sempre provato a rendere gli oppositori brillanti e carismatici, ha spiegato. Questa volta, come in un vero film di guerra, abbiamo provato a trovare personaggi la cui intelligenza potesse misurarsi con quella del professore. Il creatore ha anche promesso che il pubblico conoscerà meglio il personaggio di Manila (Belen Cuesta).

Da Ursula Corbero (Tokyo), passando per Alvaro Morte (Il professore) quasi tutti i membri del cast hanno annunciato il finale con una foto della maschera di Dalì sui social. La didascalia di accompagnamento è quasi sempre: El atraco llega a su fin (Il colpo arriva allla fine).

Ecco le reazioni sui social del cast de La casa de papel: