La casa di carta 4 – cast: Ecco chi è Belen Cuesta ovvero Manila

La casa di carta 4 è disponibile da oggi su Netflix. Questa quarta parte è stata intensa anche se il finale non ci ha convinto del tutto (leggi la recensione). Ci sono stati comunque momenti molto intensi (scoprine 5 qui) e un personaggio nuovo: Manila. Ecco chi è Belen Cuesta l’attrice che la interpreta.

Belen Cuesta Llamas nasce a Siviglia il 24 gennaio 1984 e ha fatto esperienza anche nel cinema. Ha infatti partecipato a Kiki & i segreti del sesso (2016), Nonostante tutto (2019) e La trinchera infinita (2019). Quest’ultimo film le ha fatto tra l’altro vincere il premio Goya (a cui è stata candidata tre volte). La sua carriera come attrice inizia nel 2007/2008 con diverse serie tv e una carriera costante con progetti praticamente annuali.

Ne La casa di carta ha fatto la sua prima apparizione nella terza parte facendosi notare tra gli ostaggi. In questa quarta stagione capiamo che è un infiltrata e amica di infanzia di Denver, scopriamo anche che è transgender. Il mio personaggio fa parte del passato di Denver, ha raccontato in un’intervista a El espanol. Ha una grande fibra morale e renderà il ritmo meno frenetico. Non ha avuto una vita facile e questo darà spessore alla sua storia e alla tematica LGBT.

Sfogliando i suoi profili social capiamo che è appassionata di fotografica e viaggi.

Ecco i post social della new entry nel cast de La casa de papel: