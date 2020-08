Tale e Quale Show 2020: Virginio Simonelli nel cast

Il cast della decima edizione di talent show più seguito di Rai 1 è ufficiale. Carlo Conti ha da poco annunciato sul suo profilo Instagram i dieci protagonisti di Tale e Quale Show 2020.

Saranno loro che, cha dal prossimo settembre, si cimenteranno nelle imitazioni previste dal programma. Lo faranno al cospetto della giuria composta da Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi.

Per quanto riguarda il cast femminile, ecco come è composto: la cantante e attrice italiana Barbara Cola, nota per il secondo posto al fianco di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 1995, l’imitatrice, comica e volto di Amici Celebrities Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la ballerina Carmen Russo e la cantante, proveniente dal mondo dei musical, Giulia Sol.

Il cast maschile comprende, invece, il doppiatore e attore Luca Ward, il vincitore dell’Isola dei Famosi 2 Sergio Muñiz, il comico Francesco Paolantoni, Virginio Simonelli (vincitore di Amici 10) e Pago, reduce dal Grande Fratello Vip 4.

Ecco il commento di Virginio Simonelli in risposta all’annuncio ufficiale del cast di Tale e Quale Show 2020 di cui farà parte:

Mi sono sempre battuto per la musica, le mie canzoni e per le cose in cui credo. Per questo ringrazio @carloconti.tv di avermi voluto nel cast della nuova edizione di Tale&Quale Show. Questo viaggio mi incuriosisce e mi elettrizza! Non vedo l’ora di cominciare!!! Dal 18 Settembre in prima serata su Rai 1.