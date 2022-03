I Foo Fighters in lutto per la scomparsa del batterista Taylor Hawkins

I Foo Fighters si stringono nel dolore per la prematura scomparsa del batterista della band. Taylor Hawkins aveva solo 50 anni e al momento non si conoscono le cause della sua morte.

Il decesso di Taylor è avvenuto in un albergo a Bogotà, in Colombia, dove con la sua band avrebbe dovuto esibirsi da lì a poco.

Il triste annuncio è arrivato dal gruppo stesso che qualche ora fa ha rilasciato sui social la seguente dichiarazione:

“La famiglia dei Foo Fighters è devastata per la tragica, prematura morte del nostro amato Taylor Hawkins. Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con noi per sempre. I nostri cuori vanno alla moglie, ai figli e alla famiglia, e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento difficile in modo inimmaginabile”.

Chi era Taylor Hawkins dei Foo Fighters

Il batterista faceva parte della band statunitense dal 1997, quando diventò membro fisso del gruppo rock alternativo, fondato due anni prima da Dave Grohl (ex batterista dei Nirvana). Oltre alla batteria sapeva suonare anche la chitarra e il pianoforte e ha contribuito con la sua voce ad alcune canzoni della band.

Nel corso della sua carriera Taylor Hawkins ha collaborato con artisti del calibro di Alanis Morissette e Vasco Rossi. Ha impersonato come attore Iggy Pop nel film CBGB e inoltre ha rappresentato se stesso, insieme agli altri membri del gruppo, nel film horror Studio 666. Taylor era sposato com Alison con cui ha avuto tre figli.

Soltanto lo scorso agosto la band ha ricevuto un prestigioso premio agli MTV Video Music Awards: quello di Global Icon Award. Oltre a ricevere il premio, i Foo Fighters hanno regalato una memorabile performance che potete rivedere qui sotto.