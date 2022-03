Only Murders In The Building: ecco la data della seconda stagione

Preparatevi per una nuova e avvincente avventura di Only Murders In The Building. La seconda stagione della serie sta per arrivare.

La data fissata nel calendario è il 28 giugno, quando la fortunata serie arriverà in streaming in America su Hulu. Non sappiamo ancora se questa sarà la data di rilascio anche per l’internazionale. Se avete seguito la prima stagione saprete già che questa va in onda nel nostro paese su Disney+. Mentre si attendono sviluppi anche sul rilascio ufficiale anche in Italia, non mancherà comunque molto all’arrivo di questo nuovo capitolo.

Ad annunciare questa seconda stagione sono stati proprio i protagonisti Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, con un simpatico video Instagram.

Di cosa parla la prima stagione

Se ve la siete persi, la serie segue le vicende di tre estranei vicini di casa che condividono la passione per il true crime. Quando si verifica un delitto nel palazzo in cui abitano i tre cominciano a mettere in pratica quello che hanno imparato dai podcast di true crime per cercare di risolvere il caso.

Conoscete già la serie Only Murders In The Building? Siete curiosi di vedere la seconda stagione?