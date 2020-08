Addison Rae: Item Beauty è disponibile dall’11 agosto

La star di TikTok Addison Rae si prepara a lanciare la sua prima linea di bellezza: Item Beauty! La diciannovenne lo ha annunciato già nelle scorse settimane e i fan potranno finalmente acquistare i primi sei prodotti a partire dall’11 agosto.

Addison ha collaborato con Madeby Collective, azienda consociata di Ipsy. La ballerina ha dichiarato che lo slogan del suo brand è “We are item” che significa “Siamo un oggetto”.

“Sono stata interessata al mondo del trucco da così tanto tempo che sapevo esattamente quello che stavo cercando in un prodotto al fine di valorizzare i lineamenti. Usando questi prodotti potrai mettere in risalto le tue caratteristiche migliori”, ha detto Addison per la rivista specializzata nel settore, WWD.

I primi prodotti che verranno rilasciati includono un mascara, un ombretto in crema, una polvere illuminante, un filler per sopracciglia, un lucidalabbra e una terra-duo adatta al contouring. Tutti formulati senza parabeni, ftalati e oli minerali. Si tratta di una linea colorata e molto giocosa ma che trova nel concetto del clean beauty il suo principale punto di forza.

Quindi niente agenti potenzialmente irritanti a favore di ingredienti naturali e rispettosi della pelle come olio di cocco, burro di karité, estratti di thé verde, camomilla e camelia.

I prodotti Item Beauty di Addison Rae saranno disponibili su ItemBeauty.com. Più avanti, saranno contenuti anche nella borsa glam di Ipsy. Assicurati di seguire il nuovo marchio di bellezza su Instagram @itembeauty se non l’hai già fatto!