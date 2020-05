Si fanno sempre più insistenti, giorno dopo giorno, le indiscrezioni riguardo alla possibile trasposizione di Kingdom Hearts in una serie tv. Sono infatti ormai diverse settimane che si fa un gran parlare di un nuovo prodotto tv ispirato al celeberrimo videogioco. E, a quanto pare, ad avere in mano il progetto ci sarebbe Disney Plus!

La notizia, ancora da confermare al 100%, giunge da Disinsider e da We Got This Covered. L’editor di Disinsider, che è un portale dedicato a tutte le anticipazioni sul mondo Disney (non sempre veritiere) ha infatti twittato questo messaggio.

Sono stato taggato nel post di Jeremy, che confermo. Ecco quello che ho scoperto io, Kingdom Hearts sarà una serie Disney, non un film, ma sarà con l’animazionee CG, i doppiatori della Disney riprenderanno i loro ruoli. Ci saranno per esempio Jim Cummings, Bill Farmer e Tony Anselmo. Questo è tutto quello che so.

Been tagged in Jeremys post (which is true), so here’s what I know:

-Kingdom Hearts will be a Disney+ series, not a movie.

-It’s animated (CG)

-Disney VO actors are expected to reprise their roles (Jim Cummings, Bill Farmer, Tony Anselmo)

All I know. https://t.co/UTFGqXtSP6

— Skyler Shuler (@SkylerShuler) May 26, 2020