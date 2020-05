Chadia Rodriguez e Federica Carta: il video di Bella così

Ieri, martedì 26 maggio, è uscito il video ufficiale di Bella così, il nuovo singolo di Chadia Rodriguez realizzato insieme a Federica Carta e prodotto da Big Fish.

La clip è stata diretta da Fabrizio Conte e ha come protagoniste, oltre a Chadia e a Federica, 21 donne di ogni età, completamente diverse una dall’altra. I frame che scorrono in bianco e nero raccontano 21 storie, 21 vite, 21 modi diversi di essere donna.

Bella così è in effetti il cuore di un progetto contro la violenza sulle donne, il cyberbullismo e il body shaming. In esso Chadia ha coinvolto donne con storie complesse e diverse tra loro, che rappresentano la femminilità a 360 gradi. Il brano lancia un messaggio di forza e orgoglio alle donne. Per farle sentire a proprio agio con se stesse e con il proprio corpo, ciascuna nei propri pregi e nei propri difetti.

Una storia personale nel singolo di Chadia con Federica Carta

Questo brano ripercorre i tratti della rapper italiana, la scrittura, i testi espliciti e diretti che danno spazio ad argomenti che da sempre ritiene importanti. E che la riguardano in prima persona. Alla sua voce si aggiunge quella di Federica Carta in un intreccio di sonorità e personalità che sprigiona forza unendosi sul beat di Big Fish.

Chadia, in occasione della festa della donna, aveva pubblicato un video sul suo profilo Instagram raccogliendo alcuni tra i più feroci commenti che le erano stati postati sui social, senza censure. Quello del body shaming è dunque una questione che la riguarda e anche molto da vicino.

Nata in Spagna da genitori marocchini, l’artista si è distinta nel filone della trap italiana, portando un tocco di femminilità ma senza rinunciare all’impetuosità espressiva che caratterizza questo genere.

Chadia Rodriguez feat. Federica Carta - Bella Così (prod. Big Fish)

