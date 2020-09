Julie and the Phantoms – Netflix: Video di Flying Solo | clip in esclusiva

Dal 10 settembre sarà disponibile su Netflix la serie musicale, diretta da Kenny Ortega, Julie and the Phantoms (guarda il trailer qui). In attesa di poter guardare gli episodi completi sulla piattaforma vi mostriamo una piccola anticipazione con una clip esclusiva per Ginger Generation!

Nella clip vediamo la nostra Julie dedicare una canzone speciale alla sua migliore amica Flynn, Flying Solo, con l’auto dei ragazzi della band, ed è anche il momento in cui la protagonista decide di unirsi allo strano ma talentuoso trio. Nella serie, infatti, quando Julie e i Phantom suonano insieme, anche tutte le altre persone possono vederli.

Ecco la clip esclusiva Flying Solo da Julie and the Phantoms:

Sinossi:

La perdita della mamma avvenuta un anno prima ha spento la passione per la musica nella liceale Julie (Madison Reyes). Quando nel vecchio studio musicale della madre appaiono all’improvviso i fantasmi di tre incredibili musicisti del 1995 (Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner), il mondo interiore di Julie si risveglia e la giovane recupera l’ispirazione necessaria per tornare a cantare e comporre canzoni. Sempre più presa dall’amicizia con i tre artisti, Julie si lascia convincere a creare una nuova band insieme a loro.

Questa serie musicale di Netflix conterà 10 episodi di circa 30 minuti ognuno. Nel cast troviamo Madison Reyes (Julie), Charlie Gillespie (Luke), Jeremy Shada (Reggie), Owen Patrick Joyner (Alex), Booboo Stewart (Willie). E ancora, Cheyenne Jackson (Caleb), Carlos Ponce (Ray), Sonny Bustamante (Carlos), Jadah Marie (Flynn), Sacha Carlson (Nick), Savannah Lee May (Carrie).