Quando partorirà Gigi Hadid? Questa, per molti fan della modella e dell’ex One Direction è più che legittima. Non vediamo davvero l’ora di poter conoscere il primo figlio della coppia più bella dello showbitz internazionale, anche perché mancherebbe davvero poco!

Ecco quando dovrebbe nascere il figlio di Gigi Hadid e Zayn!

L’annuncio sulla sua gravidanza la splendida Gigi l’ha fatto lo scorso aprile. Secondo i giornali di gossip statunitensi, inoltre, la modella sarebbe in attesa di una femminuccia!

In base alle informazini in nostro possesso la conferma è giunta a TMZ quando Gigi Hadid era alla ventesima settimana di gravidanza. Il che significa che ai tempi Gigi era già al quinto mese di gravidanza. Facendoci due calcoli veloci questo significa che se tutto dovesse andare come immaginiamo sarà proprio queste, il mese di settembre, quello in cui Gigi diventerà mamma per la prima volta!

Mancano insomma davvero pochissimi giorni al lieto evento, come anche confermato dalla mamma di Gigi, Yolanda, in un’intervista alla radio olandese RTL Boulevard:

Ovviamente siamo super felici. Sono davvero entusiasta di poter diventare nonna a settembre. E questo a maggior ragione perché di recente, purtroppo, ho perso la mia mamma.

La gravidanza di Gigi Hadid e la futura paternità di Zayn sono rimasti fino a questo punto un affare privato. La modella e l’ex One Direction hanno voluto preservare la loro privacy in attesa di poter finalmente annunciare al mondo l’arrivo del loro primo figlio. E d’altra parte è giusto così.

Gigi, in ogni caso, ci ha di recente deliziato con un adorabile video su Instagram nel quale ci mostrava il pancione. Di recente, inoltre, la modella si è mostrata come un vero e proprio angelo in dolce attesa con una serie di scatti a dir poco mozzafiato.