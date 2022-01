Kitz – Netflix : Recensione del teen drama tedesco ambientato sulle Alpi

Dal 30 dicembre è disponibile su Netflix un nuovo teen drama tedesco: Kitz. Il titolo fa riferimento a Kitzbuhel, nota località sciistica austriaca. Non vi nascondiamo che fin dal primo episodio abbiamo avuto la sensazione di qualcosa di già visto ma abbiamo voluto dargli una possibilità. Potremmo riassumerlo come un mix di Gossip Girl, Revenge, Elite in una location di montagna. Ecco una breve recensione

La trama di Kitz è molto semplice. Al centro troviamo Lili, una cameriera di Kitzbuhel, il cui fratello Joseph è morto il capodanno dell’anno precedente. La ragazza incolpa dell’accaduto l’influencer tedesca Vanessa dato che il fratello, innamorato di lei, muore in un’incidente stradale proprio per raggiungerla. Ecco quindi che dopo un anno, nel momento in cui Vanessa e il resto di amici ricchi tornano sulle alpi per le vacanze invernali, cerca vendetta. Il problema principale è che lo spettatore non riesce a empatizzare con il dolore della protagonista e ogni sua azione sembra insensata e mossa più dalla follia che da altro.

Il resto dei personaggi di Kitz appare piuttosto piatto e forse l’unico personaggio che sviluppa una storia interessante è Kosh. In generale, nel corso dei sei episodi, abbiamo come l’impressione che qualcosa di importante sia sul punto di accadere. Tuttavia, quel qualcosa non arriva mai. O almeno noi non abbiamo trovato un colpo di scena che provocasse reazioni interessanti. Nel finale, che rimane abbastanza aperto, capiamo che Lili ha incolpato per tutto il tempo la persona sbagliata ma la cosa non riesce a colpirci poichè abbastanza prevedibile.

Sullo sfondo abbiamo i classici problemi di droga e abuso di alcol degli adolescenti ricchi e meno ricchi. Ancora una volta lo scontro tra figli di papà e ragazzi normali e le insidie dei social e i grandi danni che possono provocare. Insomma niente che altre serie non abbiano già mostrato in modo migliore. Salviamo probabilmente le bellissime location alpine in cui prendono vita le vicende.