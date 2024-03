Miley Cyrus riceverà il riconoscimento Disney Legends

Miley Cyrus diventerà una leggenda Disney il prossimo agosto! La Walt Disney Studios ha annunciato ieri, 19 marzo, che Miley sarà uno dei quattordici artisti ad essere nominata Disney Legends, nel 2024.

La cerimonia di premiazione avrà luogo alle 17:00 all’Honda Center di Anaheim, California, domenica 11 agosto e “onora artisti e visionari nel corso della storia dell’azienda che hanno spinto oltre i limiti della creatività, sfidato la saggezza convenzionale e infranto le restrizioni dello status quo alla ricerca di nuove possibilità ed eccellenza”.

TBob Iger, ovvero l’amministratore delegato di The Walt Disney Company, ha dichiarato: “Essere nominato Leggenda Disney è l’onore più alto che la nostra azienda possa conferire a chiunque, riservato a coloro il cui talento e i cui risultati hanno guadagnato loro un posto duraturo nella nostra storia. Le quattordici persone che saranno onorate come Disney Legends quest’anno hanno dato ciascuno uno straordinario contributo creativo ai mondi Disney e non vediamo l’ora di celebrarli al D23: The Ultimate Disney Fan Event”.

Le altre leggende Disney

Colleen Atwood, Angela Bassett, Martha Blanding, James L. Brooks, James Cameron, Jamie Lee Curtis, Steve Ditko, Harrison Ford, Mark Henn, Frank Oz, Kelly Ripa, Joe Rohde e John Williams sono gli artisti che saranno onorati l’11 agosto!

Il successo di Hannah Montana