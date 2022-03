Miley Cyrus annuncia Attention il suo primo live album: ecco quando arriva

Miley Cyrus ha annunciato il suo primo live album che uscirà l’1 aprile. Qualcosa che i suoi fan attendevano da tempo e che la cantante ha voluto rendere il più partecipi possibili in questa scelta.

A partire dalla tracklist che è stata decisa proprio insieme agli smilers di tutto il mondo, che hanno chiesto a gran voce alcuni brani iconici dell’ex act Disney.

Questo non è soltanto il mio album live ma è il nostro. I miei fan e io abbiamo collaborato alla lista di canzoni. Ho chiesto a voi cosa volevate ascoltare e ho cercato di mettere su uno show accontentando più richieste possibili. Vi amo tantissimo. Grazie per tutta la vostra lealtà e supporto in questi 16 anni. Questo album è il minimo che possa fare per mostrarvi la mia gratitudine e dedizione. Ci siamo dentro insieme, per sempre. Ha dichiarato Miley.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus)

Ma le sorprese non finiscono qui perché oltre alle canzoni più famose della cantante potremmo ascoltare anche due brani inediti. Si tratta di You e Attention, che la cantante aveva già provato in anteprima durante il suo tour in Sud America.

Pur non avendo fatto molti concerti, Miley ha voluto dedicare un momento non solo ai fan che hanno potuto vederla dal vivo ma anche chi quest’anno non è riuscito.

Siete curiosi di ascoltare il primo live album di Miley Cyrus?