Miley Cyrus annuncia il nuovo album Something Beautiful

Uscirà venerdì 30 maggio Something Beautiful per Columbia/Sony Music, l’attesissimo nuovo album di Miley Cyrus, l’artista multiplatino tra le più influenti della cultura pop mondiale.

Something Beautiful è disponibile in pre-order e sarà acquistabile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store).

L’album, composto da 13 tracce inedite, è prodotto dalla cantautrice pluripremiata e da Shawn Everett. Questo progetto è un concept album visivo ispirato a The Wall dei Pink Floyd, ma con un tocco glamour e pop.

Nell’artwork dell’album, Miley, fotografata da Glen Luchford, indossa un abito couture del 1997 di Thierry Mugler, un rimando all’estetica audace e alla narrazione visiva del progetto.

Insieme al primo trailer, del progetto Miley Cyrus ha annunciato il film visivo di accompagnamento all’album, in arrivo a giugno che porta lo stesso titolo: Something Beautiful. Il film, prodotto da Miley, XYZ e Panos Cosmatos in collaborazione con Columbia Records e Live Nation, è diretto da Miley Cyrus, Jacob Bixenman e Brendan Walter, con la fotografia di Benoît Debie.

Something Beautiful presenterà Miley in una sorprendente narrazione visiva, con l’archivio di Thierry Mugler couture, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen personalizzato e Alaïa. E voi siete pronti?