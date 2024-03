Beyoncé feat. Miley Cyrus: testo e traduzione di II Most Wanted

Miley Cyrus è presente nel nuovo album di Beyoncé, Cowboy Carter, nella traccia II Most Wanted. Il nuovo album di Queen Bey è disponibile a mezzanotte (ora italiana) di venerdì 29 marzo 2024.

Anticipato da Texas Hold ‘Em e da 16 Carriages, l’ottavo album in studio di Beyoncé è il secondo capitolo del suo progetto in tre atti, dopo il suo album dance/house pubblicato nel 2022 Renaissance.

Testo II Most I Wanted

[Verse 1: Miley Cyrus & Beyoncé]

No jump in the gun, but we’re both still young

One day, we won’t be

Didn’t know what I want ‘til I saw your face

Say goodbye to the old me

[Pre-Chorus: Beyoncé & Miley Cyrus]

Came out of nowhere, didn’t give no warnin’

Pedal so heavy like the two most wanted

And I don’t know what you’re doin’ tonight

But I

[Chorus: Beyoncé & Miley Cyrus]

I’ll be your shotgun right up ‘til the day I die

Smoke out the window flyin’ down the 405

I’ll be your backseat, baby, it’s drivin’ you crazy

Anytime you like

Woah, I’ll be your shotgun right up ‘til the day I

‘Til the day I die

[Verse 2: Miley Cyrus & Beyoncé]

Making waves in the wind with my empty hand

My other hand on you

Been a while since I haven’t tried to pull away

But it’s time for something new

[Pre-Chorus: Beyoncé & Miley Cyrus]

Came out of nowhere, didn’t give no warnin’

Pedal so heavy like the two most wanted

And I don’t know what you’re doin’ tonight

But I

[Chorus: Beyoncé & Miley Cyrus]

I’ll be your shotgun right up ‘til the day I die

Smoke out the window flyin’ down the 405

Yeah, I’ll be your backseat, baby, drivin’ you crazy

Anytime you like

Woah, I’ll be your shotgun right up ‘til the day I

‘Til the day I die

[Post-Chorus: Beyoncé, Beyoncé & Miley Cyrus]

(‘Til the day I, ‘til the day I, ‘til the day I die)

‘Til the day I die

(‘Til the day I, ‘til the day I, ‘til the day I die)

[Bridge: Beyoncé, Miley Cyrus, Beyoncé & Miley Cyrus]

I know we’re jumpin’ the gun and we’re both still young

But, one day, we won’t be

I’d go wherever you take me, seems kind of crazy

Ooh, oh

[Chorus: Beyoncé & Miley Cyrus]

I’ll be your shotgun right up ‘til the day I die

We’re gettin’ high ‘til we don’t realize time is passin’ by

Yeah, I’ll be your backseat, baby, I’m drivin’ you crazy

Anytime you like, oh, woah

I’ll be your shotgun right up ‘til the day I

‘Til the day I die

[Post-Chorus: Beyoncé, Beyoncé & Miley Cyrus]

(‘Til the day I, ‘til the day I, ‘til the day I die)

‘Til the day I die

(‘Til the day I, ‘til the day I, ‘til the day I die)

Mm, oh

Traduzione

[Verso 1: Miley Cyrus & Beyoncé]

Nessun salto di qualità, ma siamo entrambe ancora giovani

Un giorno non lo saremo

Non sapevo cosa volevo finché non ho visto la tua faccia

Dì addio alla vecchia me

[Pre-ritornello: Beyoncé & Miley Cyrus]

È venuto dal nulla, non ha dato alcun avvertimento

Pedala così pesante come i due più ricercati

E non so cosa farai stasera

Ma io

[Ritornello: Beyoncé & Miley Cyrus]

Sarò il tuo fucile fino al giorno in cui morirò

Fumo fuori dalla finestra volando lungo la 405

Sarò il tuo sedile posteriore, tesoro, ti sta facendo impazzire

Ogni volta che vuoi

Woah, sarò il tuo fucile fino al giorno in cui io

Fino al giorno in cui morirò

[Verso 2: Miley Cyrus & Beyoncé]

Facendo onde nel vento con la mia mano vuota

L’altra mia mano su di te

È da un po’ che non provo a staccarmi

Ma è tempo per qualcosa di nuovo

[Pre-ritornello: Beyoncé & Miley Cyrus]

È venuto dal nulla, non ha dato alcun avvertimento

Pedala così pesante come i due più ricercati

E non so cosa farai stasera

Ma io

[Ritornello: Beyoncé & Miley Cyrus]

Sarò il tuo fucile fino al giorno in cui morirò

Fumo fuori dalla finestra volando lungo la 405

Sì, sarò il tuo sedile posteriore, tesoro, facendoti impazzire

Ogni volta che vuoi

Woah, sarò il tuo fucile fino al giorno in cui io

Fino al giorno in cui morirò

[Post-ritornello: Beyoncé, Beyoncé & Miley Cyrus]

(Fino al giorno in cui io, fino al giorno in cui io, fino al giorno in cui morirò)

Fino al giorno in cui morirò

(Fino al giorno in cui io, fino al giorno in cui io, fino al giorno in cui morirò)

[Ponte: Beyoncé, Miley Cyrus, Beyoncé & Miley Cyrus]

So che stiamo accelerando e siamo entrambe ancora giovani

Ma un giorno non lo saremo più

Andrei ovunque mi porti, sembra un po’ folle

Oh, oh

[Ritornello: Beyoncé & Miley Cyrus]

Sarò il tuo fucile fino al giorno in cui morirò

Ci stiamo sballando finché non ci rendiamo conto che il tempo sta passando

Sì, sarò il tuo sedile posteriore, tesoro, ti sto facendo impazzire

Ogni volta che vuoi, oh, woah

Sarò il tuo fucile fino al giorno in cui io

Fino al giorno in cui morirò

[Post-ritornello: Beyoncé, Beyoncé & Miley Cyrus]

(Fino al giorno in cui io, fino al giorno in cui io, fino al giorno in cui morirò)

Fino al giorno in cui morirò

(Fino al giorno in cui io, fino al giorno in cui io, fino al giorno in cui morirò)

Mmm, oh

