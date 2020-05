Amici Speciali: le radio che parteciperanno alle quattro puntate

I quattro appuntamenti di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia dopo aver annunciato il cast artistico formato da 5 ballerini e 7 cantanti professionisti, si arricchisce con la presenza in studio di tre importanti Network radiofonici. Ecco le tre radio che prendono parte alle quattro puntate condotte da Maria De Filippi prossimamente su Canale5.

RDS

Radio Dimensione Suono 100% Grandi Successi è una entertainment company che dal 1978 trasmette musica e intrattiene rendendo protagonisti i propri utenti ascoltatori in Italia. Con una diffusione su tutto il territorio nazionale, RDS conferma nel giorno medio oltre 5.5 milioni di ascoltatori che interagiscono con i protagonisti della musica. Con stile, passione, empatia ed abbracciando il cambiamento e l’innovazione RDS trasmette musica e intrattiene tutta Italia con il 100% di Grandi Successi. A rappresentare RDS nello studio di Amici Speciali sarà Anna Pettinelli.

RADIO ITALIA solo musica italiana

Radio Italia solo musica italiana, nata nel 1982, è terza nella classifica delle radio più ascoltate. In 37 anni di storia è un sicuro punto di riferimento per la promozione e il sostegno della musica italiana, di cui è ambasciatrice in tutto il mondo. Dal 2012, organizza RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, evento gratuito, che vede riuniti i più grandi nomi della musica italiana. Programma di punta dell’emittente è RADIO ITALIA LIVE, dedicato ai concerti dal vivo dei grandi artisti italiani. A rappresentare Radio Italia nello studio di Amici Speciali sarà Daniela Cappelletti.

RTL 102.5

RTL 102.5 è un’emittente radiofonica privata fondata nel 1975, trasmette in diretta 24 ore su 24 musica italiana ed internazionale, con una programmazione basata sull’intrattenimento e l’informazione. Il gruppo RTL 102.5 comprende anche RadioFreccia e Radio Zeta. RTL 102.5 è la radio più ascoltata in Italia con 7.508,000 ascoltatori nel giorno medio. A rappresentare RTL 102.5 nello studio di Amici Speciali sarà Federica Gentile.