Cursed: Trama, prezzo e info sul libro da cui è tratta la serie Netflix

Da venerdì è disponibile su Netflix la nuova serie fantasy dark Cursed (leggi la recensione qui). I dieci episodi che hanno come protagonista Nimue (Katherine Langford) racconta il ciclo arturiano da un’altra prospettiva e traggono ispirazione da un romanzo uscito lo scorso anno.

Cursed è un romanzo appartenente al genere fantasy ed è uscito edito da Mondadori per la prima volta nell’ottobre dello scorso anno. Gli autori del libro sono Frank Miller e Tom Wheeler e il volume conta 384 pagine in totale. Il romanzo è in vendita nelle librerie e anche su Amazon dove troviamo vari formati ed edizioni (prezzo cartaceo 23,75 euro). C’è anche l’economico ebook per Kindle (12,99 euro).

Frank Miller è noto e ha vinto molti premi soprattutto per graphic novel. Nella sua carriera è anche regista, produttore e sceneggiatore e ha collaborato con gli sceneggiatori di Daredevil, The Dark Knight Returns e Sin City. Miller è molto stimato anche nel mondo dei fumetti tanto che dal 2015 è nella Will Eisner Comic Awards Hall of Fame. Thomas Wheeler è sceneggiatore, produttore e autore. Occupa tutti e tre i ruoli per The Arcanum ed è stato produttore esecutivo e ideatore della serie ABC Empire e di quella NBC The Cape.

Sinossi libro: Nimue è cresciuta come un’emarginata. Il suo legame profondo con la magia oscura spaventa tutti gli abitanti del villaggio di druidi in cui è cresciuta e lei non desidera altro che partire… Fino a quando la sua gente viene massacrata dai Paladini Rossi e il destino stesso di Nimue cambia per sempre. Incaricata dalla madre morente di riportare un’antica spada a un leggendario stregone, Nimue diviene l’unica speranza del suo popolo. La sua missione non lascia spazio alla vendetta, ma intanto il suo potere cresce e con esso il suo desiderio di rivalsa.

Ecco la copertina del libro di Cursed: