Riverdale 5: Vanessa Morgan e Madelaine Petsch svelano nuovi dettagli

Il prossimo 20 gennaio uscirà la quinta stagione di Riverdale (guarda il trailer qui). Dopo le prime immagini, qualche anticipazione dalla produzione in questi giorni anche due delle protagoniste hanno parlato degli sviluppi dei loro personaggi e della serie. Ecco cosa hanno detto

Quando Cheryl aveva iniziato le scuole superiori era una persona completamente diversa e molto più fragile, ha spiegato Madelaine Petsch. Nel corso degli anni ha scoperto la sua sessualità e trovato qualcuno che la ispirasse e fosse un supporto vero. Penso quindi di poter dire che alla fine del liceo ha la certezza di poter avere un futuro bello e migliore. Nelle immagini che accompagnano la breve intervista vediamo Toni e Cheryl bellissime durante il ballo di fine anno.

Credo che se la Toni del presente potesse dare qualche consiglio a quella del passato sarebbe di non perdere sè stessa all’interno di una relazione. Vanessa Morgan descrive così il suo personaggio arrivato alla fine del liceo. Penso che Toni abbia un po’ perso la sua identità e sia meno forte e indipendente di come l’abbiamo conosciuta all’inizio. Forse ha concentrato troppe energie su Cheryl e sulla loro storia.

Ecco le video – interviste alle attrici di Riverdale:

The future is bright. Season 5 premieres Wednesday, January 20! Stream next day free only on The CW. #Riverdale pic.twitter.com/jbRAQeJAYz