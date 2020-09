Julie and The Phantoms: Gli easter eggs che forse non avete notato

Da oggi è disponibile su Netflix la nuova serie musical Julie and the Phantoms (guarda il trailer qui). L’attrice che interpreta la protagonista femminile è molto giovane ma ha il talento per diventare una grande stella. Il suo nome? Madison Reyes. Come spesso accade nelle serie ci possono essere alcuni easter eggs che passano inosservati. Ecco quali abbiamo trovato!

La banda che marcia in I’ve got the music è un cenno alla scena della parata del film Ferris Bueller’s Day Off del 1986 sempre coreografato da Kenny Ortega. Un altro interessante riferimento è il nome della banda “Sunset Curve”. Il richiamo in questo caso è al famoso Sunset Boulevard di Los Angeles dove hanno sede Whisky a Go Go e Viper room. Agli sceneggiatori Dan Cross e Dave Hoge sembra piacere giocare con i nomi delle band. Infatti, nell’episodio 9, i poster nell’ufficio di Orpheum rappresentano i nomi che non hanno scelto come Small Dark Room e Whisper Cats.

Nel primo episodio di Julie and the phantoms, mentre i ragazzi sono seduti a mangiare hot-dog possiamo notare qualcosa di curioso. Alle spalle di Luke appare un poster di persona scomparsa che lo ritrae. Nel corso degli episodi compaiono spesso le dalie. Esse rappresentano un rimando alla madre di Julie e ai suoi fiori preferiti. La mascotte della scuola è una lince e questo è forse il più facile easter egg. Infatti, è un richiamo alla mascotte di High School Musical, ovvero un gatto selvatico. Il cognome del preside Lessa è invece un richiamo all’attrice Mariana Lessa, la Julie dell’originale brasiliano.

Ci sono poi altri riferimenti musicali e alla carriera di Kenny Ortega. Per esempio, Luke indossa spesso t-shirt di vecchie band come The Tubes con cui Ortega aveva collaborato. Infine, nell’episodio 6 ascoltiamo in sottofondo la canzone Every Little Everything dei Make out monday, la band reale di Jeremy Shada.