Luciano Ligabue ha presentato questa sera, 10 settembre, il suo nuovo singolo! Il rocker di Correggio ha cantato subito dopo il TG1 il pezzo La ragazza del tuoi sogni, una canzone davvero molto speciale.

Biglietti Mirabilandia: offerte e prezzi



La ragazza dei tuoi sogni, infatti, Ligabue l’avrebbe dovuta interpretare in occasione del Campovolo per i 30 anni di carriera.

Il live di Ligabue del 10 settembre senza pubblico – organizzato da Arena Campovolo Srl in collaborazione con APT Servizi Emilia-Romagna – si è svolto alla RCF Arena di Reggio Emilia, i cui lavori – iniziati ad aprile 2018 – sono già arrivati all’80%, nonostante il difficile periodo all’ombra del Covid-19.

L’appuntamento con il Campovolo di Ligabue, vi ricordiamo, è spostato per ora al 19 giugno 2021 alla RCF ARENA di Reggio Emilia.

Qui sotto trovate audio e testo di La ragazza dei tuoi sogni di Ligabue!

Ecco l’anteprima audio della canzone in uscita a mezzanotte!

La ragazza dei tuoi sogni

Ti farà l’amore sempre come quelle prime volte

Ha la vita indipendente

fa capire quanto conta

quanto conti veramete

e perdona solo il giusto

che altrimenti corre il rishcio che non te ne freghi niente

fa sempre giochi nuovi fino a quando tu ti fidi

fino a quando è divertente

sa chi sei sa chi non sarai

non si aspetta un altr0

non aspetta altro

sa chi sei

sa che cosa vuoi

sa che cosa hai dentro

sa quando è il momento

sa ballare lento

sa restarti dentro

La ragazza dei tuoi sogni

quando è giù tu riesci sempre a farla stare meglio

ed è bella che fa voglia

anche dopo tanti anni quando stira quando è in bagno

e sa ridere di gusto e fa ridere anche te

proprio come un vecchio amico

e si gioca la sorpresa

quella che ti ci voleva nel momento più azzeccato

sa chi sei sa chi non sarai

non si aspetta un altro

non aspetta altro

sa chi sei

sa che cosa vuoi

sa che cosa hai dentro

sa quando è il momento

sa ballare lento

e ti sa prendere in gir0

fino a fartelo capire cosa conta per davvero

la ragazza dei tuoi sogni

finché resta nei tuoi sogni puoi cercare ancora in giro oh

puoi cercare ancora in giro oh (puoi cercare ancora in giro oh, puoi cercare ancora in giro oh)

sa chi sei sa chi non sarai

non si aspetta un altro

non aspetta altro

ho copiato ginger generation

sa chi sei

sa che cosa vuoi

sa che cosa hai dentro

sa quando è il momento

sa ballare lento

sa tenerti dentro