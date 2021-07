House of the Dragon arriva nel 2022. Ecco nuovi dettagli sul cast

L’atteso prequel di Game of Thrones ha finalmente dato il via ufficiale alle riprese. Inoltre, stando a quanto affermato da uno dei vertici di HBO la serie uscirà nel 2022. House of the Dragon debutterà, se tutto andrà come previsto, a tre anni dalla fine della serie originale. Gli episodi andranno in onda su SKY e NOW. Oggi abbiamo due new entry nel cast!

Le due ultime arrivate nel cast sono Emily Carey che vestirà i panni di Alicent Hightower e Milly Alcock che sarà la giovane principessa Rhaenyra Targaryen. Quest’ultima è la primogenita, ha pure sangue di Valiria e sa cavalcare i draghi. C’è chi direbbe che ha tutto ma l’unico suo limite è essere nata donna. Alicent Hightower ha invece grande grazia e abilità politica trasmessale dal padre e dal vivere a corte.

La serie di cui HBO Max ha commissionato 10 episodi per la prima stagione è ambientata trecento anni prima degli eventi di Game of Thrones e racconta l’inizio del declino della Casata Targaryen. Il romanzo da cui trae ispirazione è Fire & Blood. Le vicende hanno luogo circa trecento anni prima de Il Trono Di Spade. Il romanzo rappresenta infatti una sorta di volume storico che raccoglie le cronache e la storia dei Targaryen.

Ecco gli ultimi nomi aggiunti al cast del prequel di Game of Thrones:

