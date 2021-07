Gossip Girl: Nel reboot ci saranno cameo e riferimenti alla serie originale

Il reboot di Gossip Girl è tra le novità più attese di questo mese (scopri tutti i dettagli qui). La serie sarà disponibile dall’8 Luglio su HBO Max e noi in Italia speriamo di poterla vedere su Sky, come molte altre produzioni della piattaforma streaming. Tra le ultime anticipazioni sembra troveremo molti riferimenti alla serie originale

Joshua Safran ha infatti rivelato qualche dettaglio a EW. Sembra che l reboot di Gossip Girl aprirà un nuovo capitolo sulla storia dei giovani rampolli di Manhattan. Nelle nuove puntate, ha precisato lo sceneggiatore, ci saranno delle brevi apparizioni di alcuni componenti del cast originale, ma si tratterà di personaggi non regolari.

Ecco quindi che ci sentiamo di escludere, al momento, la possibilità di rivedere i volti principali come Blair, Serena o Chuck. Inoltre questa volta il cast è molto ricco di personaggi principale. La produzione punta sulla quantità per costruire nuove ed intriganti trame.

Lo sceneggiatore ha anche rivelato che il suo percorso verso il coming out gli è stato molto utile nella costruzione della trama. So cosa significa vivere nascondendo un segreto importante, ha detto. So come ci si sente ad entrare in una stanza e sentirsi fuori posto o non abbastanza “uguale” agli altri e tutto questo lo metto nelle mie sceneggiature.

Trama del Gossip Girl Reboot:

Nove anni fa, l’originale sito di Gossip Girl è stato chiuso. Ma quando una nuova generazione di giovane elite di New York prende il controllo della scuola privata Constance Billard, il noto blog di gossip torna in azione come la sorgente principale di notizie sulle loro scandalose vite.

Il cast. Nel cast di Gossip Girl ci sono Emily Alyn Lind nei panni di Audrey Hope, Eli Brown come Otto Bergmann IV, Whitney Peak interpreta Zoya Lott, Thomas Doherty sarà Max Wolfe, Jordan Alexander è Julien Calloway, Evan Mock nelle vesti di Aki Menzies, Zión Moreno interpreta Luna La, mentre Savannah Lee Smith sarà Monet de Haan e Tavi Gevinson vestirà i panni di Kate Keller.