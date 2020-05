Skam Italia: arrivano le playlist dedicate su TIMMUSIC

Su TIMMUSIC arrivano due playlist completamente dedicate a SKAM Italia e a tutte le canzoni che ci hanno accompagnato durante queste meravigliose quattro stagioni.

La serie che è già in onda su TIMVISION e su Netflix ci ha regalato in questi anni dei brani meravigliosi e davvero azzeccati con le scene e con l’intero mood della serie, unica nel suo genere in Italia.

Ma le sorprese non finiscono qui. Oltre alle playlist dedicate ci saranno anche degli appuntamenti con gli attori che hanno reso magico questo telefilm.

Il #TIMMUSICLiveTalk su Skam Italia

Sul profilo Instagram ufficiale di TIMMUSIC sarà possibile seguire le intervista a Beatrice Bruschi e Federico Cesari, protagonisti rispettivamente della quarta e seconda stagione. Beatrice nel ruolo di Sana, giovane musulmana italiana di seconda generazione, e dall’altro Martino ragazzo che nella seconda stagione fa coming out con i suoi amici dopo essersi innamorato di Niccolò. I due chiacchiereranno in diretta streaming e risponderano alle domande dei fan in diretta.

Appuntamento da non perdere quindi il 19 maggio ore 18:30 con Beatrice Bruschi e il 25 maggio ore 18:30 con Federico Cesari.