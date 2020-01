I Jonas Brothers annunciano il nuovo singolo What A Man Gotta Do!

Oltre al tour europeo che partirà da febbraio e toccherà anche l’Italia, i Jonas Brothers hanno altro in serbo per i loro fan. La band composta da Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo per il 2020 e non si tratta di uno presente nell’album Happiness Begins: che una nuova era sia già vicina?

La band non aveva fatto mistero di aver lavorato a tantissimi brani e di essere già pronti a rilasciare nuova musica. Un piccolo assaggio arriverà il 17 gennaio, con il nuovo singolo What A Man Gotta Do. Senza alcuno snippet il singolo ha già attirato l’attenzione dei fan per l’irriverente copertina già trasformata in meme e fan art.

Ecco la cover del nuovo singolo dei Jonas Brothers

Il tour!

Il 29 gennaio l’Happiness Begins tour riparte per una leg tutta europea che si concluderà il 24 febbraio con l’ultima data a Parigi. La band di tre fratelli farà una capatina anche in Italia nel giorno più romantico dell’anno. Il 14 febbraio i Jonas saranno al Mediolanum Forum di Milano per un’unica data italiana.

29 Gennaio 2020 UK: Birmingham Arena Birmingham

31 Gennaio 2020 Irlanda: Dublino 3Arena

2 Febbraio 2020 UK: Londra O2 Arena

5 Febbraio, 2020 UK: Glasgow SSE Hydro Arena

6 Febbraio 2020 UK: Manchester Manchester Arena

8 Febbraio 2020 Belgio: Anversa Lotto Arena

10 Febbraio 2020 Germania: Berlino Mercedes-Benz Arena

11Febbraio 2020 Germania: Colonia Lanxess Arena

13 Febbraio 2020 Svizzera: Zurigo Hallenstadion

14 Febbraio 2020 Italia: Milano Mediolanum Forum

16 Febbraio 2020 Spagna: Madrid WiZink Center

17 Febbraio 2020 Spagna: Barcellona Palau Sant Jordi

18 Febbraio 2020 Francia: Montpellier Sud de France Arena

20 Febbraio 2020 Olanda: Amsterdam Ziggo Dome

22 Febbraio 2020 Francia: Parigi AccorHotels Arena