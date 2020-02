Jonas Brothers: info, biglietti e probabile setlist del concerto a Milano

Finalmente il momento sta arriverando, dopo 10 anni di attese. I Jonas Brothers tornano in Italia con un’unica data al Mediolanum Forum di Assago e non potevano scegliere giorno più speciale che quello di San Valentino.

Noi saremo presenti alla data milanese e vogliamo darvi alcuni dettagli preziosi per vivere al meglio questa esperienza!

Come raggiungere l’arena per il concerto dei Jonas Brothers

Dall’autostrada

Il Forum è facilmente raggiungibile in auto, all’incrocio tra il tratto iniziale dell’A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, uscita Assago-Milanofiori.

Con i mezzi pubblici

Il Mediolanum Forum è inoltre servito da una fermata dedicata dalla Linea 2 (verde) della Metropolitana, Assago – Milanofiori Forum, a sole 7 fermate da Cadorna.

Acquistare i biglietti

Sono ancora disponibili sul sito di ticketone.it alcuni biglietti dei seguenti settori:

Parterre

Tribuna Gold Numerata

Tribuna A Numerata

Anello C Numerato

Alcuni biglietti sono disponibili anche sul sito di ticketmaster.it. Non sono molti i biglietti a disposizione quindi se non avete ancora il vostro tocca affrettarvi.

La probabile setlist dei Jonas Brothers

Rollercoaster

S.O.S.

Cool

Only Human

Strangers

That’s Just The Way We Roll

Fly With Me

What A Man Gotta Do

Used To Be

Hesitate

Gotta Find You

Jealous

Cake By The Ocean

Comeback

When You Look Me In The Eyes

I Believe

Mandy

Love Bug

Year 3000

Burnin Up

Sucker

La fanaction

Non perdetevi tutte le info sulla fan action che si svolgerà durante il concerto di Milano. Al link QUI trovate tutti i dettagli per rendere memorabile questa serata!