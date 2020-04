I Jonas Brothers si allenano sulle note di Baby Shark in quarantena

I Jonas Brothers non rinunciano alla forma fisica durante la quarantena e Nick Jonas si è inventato un modo divertente per fare un po’ di workout. Durante un’intervista al Tonight Show con Jimmy Fallon con il quale hanno parlato anche del nuovo album, i tre fratelli hanno mostrato come allenarsi sulle note di Baby Shark la popolarissima canzone per bambini.

Ecco il video dell’allenamento con i Jonas Brothers

Farlo è semplicissimo e ce lo spiega Nick:

Occorre fare una corsa sul posto e mentre vengono nominati i nomi dei personaggi, mommy shark, daddy shark occorre buttarsi giù e fare il plank.

Se non è chiaro non perdetevi il video.

The Jonas Brothers Attempt Nick's "Baby Shark" Workout

Se non sapete bene quale esercizi fare, quello ideato da Nick può essere sicuramente un buon suggerimento.

Il nuovo album

Abbiamo un album che è praticamente pronto da mesi ormai. Ovviamente il mondo di recente è cambiato un po’ e abbiamo pensato a cosa fare di speciale per i nostri fan visto il momento particolare. Abbiamo deciso quindi di lavorare più velocemente con Amazon per pubblicare il documentario che racconta il nostro ultimo anno e dell’Happiness Begins Tour così da rilasciarlo. Siamo stati in grado di rilasciare qualcosa e ci sono alcune canzoni nuove nel film concerto ma per l’album nella sua totalità dobbiamo ancora aspettare e capire bene cosa succederà. Siamo comunque felici di aver potuto mettere insieme questo documentario e far vivere questa esperienza da casa ai nostri fan.