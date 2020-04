Selena Gomez: il video di Boyfriend girato con le Barbie

Alcuni fan di Selena Gomez hanno avuto un’idea davvero straordinaria. Gli admin della pagina SelenaGomez.doll hanno creato un video ad hoc per il lancio di Boyfriend con la cantante impersonata da una Barbie.

Il canale non è nuovo a questo video ma, per la prima volta, la cantante ha scelto di introdurre quello del suo ultimo singolo sul suo profilo ufficiale di Youtube. La clip, ricorda tantissimo quella originale ed è davvero un espediente divertente.

Molti di voi sanno quanto io sia eccitata dal rilasciare Boyfriend. Si tratta di una canzone illuminante sul cadere e rialzarsi sempre mille e mille volte in amore, sempre sapendo che però non hai bisogno di nessun altro se non di te stessa per essere felice.

La cantante ha anche specificato che questo forse è il momento meno indicato per pubblicare una canzone ma non lo fa dimenticando cosa succede nel mondo:

L’abbiamo scritta molto tempo prima di questa crisi, ma visto il contesto in cui ci troviamo oggi, voglio chiarire che Boyfriend non è nemmeno vicina alla lista di priorità per me in questo momento. Così come tutto il resto del mondo prego per la salvezza e unità durante questa pandemia.