Jojo confessa di soffrire di depressione da oltre 10 anni

Durante un’intervista esclusiva con la rivista People, la cantante americana Jojo si è aperta molto sui suoi problemi di depressione e di dipendenza che hanno interessato la sua intera famiglia condizionandone la sua infanzia.

La cantante di Lonely Hearts ha dichiarato che la depressione clinica le è stata diagnosticata 10 anni fa, e che dall’età di 18 anni è sotto antidepressivi.

Nella mia famiglia ci sono casi di problemi mentali quindi non mi sono sentita impaurita nel chiedere aiuto. A volte c’è bisogno di un piccolo aiuto.

Come aveva già fatto nel suo documentario andato in onda su Youtube, la cantante ha dichiarato di essere stata dipendente dall’alcool e di aver iniziato quando aveva 18 anni.

Mi sentivo sempre sopraffatta e volevo soltanto uscire dalla mia testa perché ero così spaventata e triste. Alla fine dei conti sono il prodotto di una famiglia con un trascorso di abusi di sostanze. Quando mi è capitato di svegliarmi e non sapere come tornare a casa mi sono detta che non andava più bene così. Quando ero piccola mio padre mi venne a prendere una volta a casa di mia madre e non riusciva a parlare e avevo paura di stare in macchina con lui. Non scorderò mai di avergli risposto: non accetterò mai che questo sia il mio destino solo perché è nel mio DNA non voglio che sia così il mio futuro.

Il nuovo album di Jojo

L’1 maggio la cantante rilascerà il suo nuovo album Good To Know dal quale sono già state estratte le tracce Man, primo singolo, e Lonely Hearts. La ragazza ha dichiarato, inoltre, che entro la fine dell’anno rilascerà un nuovo EP per i suoi fan con altre canzoni.

A settembre, il 17 per l’esattezza, la cantante dovrebbe essere a Milano per un’unica data italiana del suo tour alla Santeria Toscana. Mentre il tour americano è già stato posticipato, per ora le cose vanno secondo i piani per le date europee anche se con l’attuale crisi è difficile immaginare cosa succederà.