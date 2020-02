Joker torna nei cinema e arriva in home video in attesa degli Oscar

Dopo aver vinto il Leone d’oro e 2 Golden Globe, Joker si prepara alla notte degli Oscar con ben 11 nomination. Ma non è finita qui: il film che ha diviso pubblico e critica sta per tornare al cinema. Un appuntamento da segnare sul calendario per tutti coloro che hanno amato la performance di Joaquin Phoenix nel film di Todd Phillips.

LEGGI ANCHE: JOKER: CAPOLAVORO CINECOMIC O FILM SOPRAVVALUTATO?

Joker tornerà nelle sale cinematografiche italiane a partire da domani, 6 febbraio. Nello stesso giorno il film arriverà anche in home video: Dvd, Blu-ray e 4K UHD. Inoltre, per chi desiderasse già riguardarlo il film è disponibile nelle principali piattaforme digitali, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

In occasione del ritorno al cinema e del lancio in home video, la Warner ha rilasciato i primi 10 minuti di Joker sul proprio canale YouTube.

Guarda la clip:

Joker - I Primi minuti!

Watch this video on YouTube

La sinossi ufficiale:

Da sempre solo in mezzo alla folla, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) desidera ardentemente che la luce risplenda su di lui. Cercando di cimentarsicome comico di cabaret, scopre che lo zimbello sembra invece essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia, crudeltà e, in definitiva, tradimento, Arthur prenderà una decisione sbagliata dopo l’altra, provocando una reazione a catena di eventi.

Per scoprire se Joker trionferà o meno alla notte degli Oscar non ci resta che aspettare domenica… o meglio lunedì notte. Sicuramente il film non riuscirà ad accaparrarsi tutti i problemi, ma la vittoria di Joaquin Phoenix come miglior attore protagonista è praticamente certa. Del resto il suo lavoro sul personaggio è degno di nota, anche nel caso si abbiano riserve sul film.