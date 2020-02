Bella Thorne reciterà in un nuovo film, The Uncanny

È ufficiale, presto Bella Thorne tornerà al cinema. A rivelarlo è Deadline che ufficializza un nuovo progetto dell’attrice 22enne, come sempre molto impegnata tra cinema e serie tv. Il film in questione si intitola The Uncanny e, stando alle prime rivelazioni, si tratterebbe di un thriller post-apocalittico.

A dirigere il film ci sarà una giovane regista, Mitzi Peirone la quale ha debuttato nel 2018 con la pellicola Braid. Proprio questo film fu presentato al Tribeca Film Festival. Insomma un progetto di una regista indipendente potrebbe riservare interessanti sorprese per la carriera di Bella Thorne.

Ecco quello che sappiamo sul film:

The Uncanny è ambientato in un futuro in cui a ogni cittadino viene impiantato un chip in grado di controllare qualsiasi cosa, dalle emozioni alle direzioni, fino a quando un aggiornamento di routine si ritorcerà contro, provocando un’apocalisse informatica. Dopo che la maggior parte dell’umanità è stata spazzata via, cinque estranei sopravvivono miracolosamente, ora costretti a vivere nascosti in un bunker con i loro impianti strappati dalle loro spine. Sono i soli abbastanza fortunati a essere sopravvissuti, fino a quando Scarlet (Bella Thorne) non inizia a sospettare che non si siano salvati affatto.

Dopo averla vista in un piccolo ruolo nel film di Xavier Dolan La mia vita con John F. Donovan e Ride, presto Bella si occuperà di un nuovo progetto Masquarade. In questo film la cantante e attrice farà il suo debutto da regista, dunque restiamo in attesa di saperne di più per scoprire che cosa ha in mente stavolta Bella Thorne.

Nota per i suoi eccessi degli ultimi anni, Bella pare tuttavia aver trovato un buon equilibrio sia nel lavoro che nella vita privata. Ormai da un anno ha infatti una relazione con Benjamin Mascolo di Benji&Fede.