Batman: Punchline diventa protagonista di un crossover in una fanart

Punchline, la nuova fidanzata di Joker, è un personaggio da poco introdotto nella continuity fumettistica di Batman. Come leggiamo da Everyeye, la ragazza avrà un ruolo importante nella Joker War, evento che presto sarà introdotto sulla testata principale dedicata al cavaliere oscuro. In questi ultimi anni, il multiverso DC è stato caratterizzato dall’introduzione di nuovi personaggi molto interessanti, tra cui il Batman che ride. Si tratta di un essere strano, una sorta di fusione tra Bruce Wayne e Joker. Joker che, per la cronaca, ha avuto una nuova linfa vitale in questi ultimi tempi, a partire dall’omonimo film con Joaquin Phoenix.

CHI È IL BATMAN CHE RIDE?

Fin dalla sua prima apparizione in Dark Nights Metal, il Batman che ride ha conquistato la simpatia di tutti i fan del cavaliere oscuro, nonostante sia un personaggio puramente villain. Si tratta di un essere appartenente ad un universo alternativo, in cui Batman, dopo aver ucciso Joker, aspira per errore la stessa tossina che fece nascere il suo arcinemico anni prima, rendendolo folle. Come leggiamo da un articolo di Comics Universe, sembra che questo fosse un piano ben congegnato del clown: chiunque l’avesse ucciso, sarebbe divenuto come lui.

IL CROSSOVER DI PUNCHLINE IN UNE FANART

In una fanart, l’artista Anna Zhou ha immaginato Punchline con gli stessi tratti somatici del Batman che ride, caratterizzata da un sorriso disturbante e uno sguardo satanico, nel quale non è possibile vedere nemmeno uno spiraglio di razionalità. Anna ha proposto l’illustrazione a Snyder e Capullo, affermando scherzosamente che la sua creatura, un giorno, potrebbe diventare canonica. Ricordiamo come a breve Puchline affronterà l’ex di Joker, Harley Quinn. Anche il personaggio in questione ha goduto di una certa visibilità, grazie al lungometraggio Birds of prey. A breve, Harley tornerà come protagonista in The Suicide Squad, sempre interpretata da Margot Robbie. Qui di seguito vi lasciamo al disegno di Anna Zhou.

Per aggiornamenti su Batman e il DC Universe in generale, continuate a seguirci!