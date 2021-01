Amanda Gorman: chi è la poetessa dell’inaugurazione di Joe Biden

Non ce ne vogliano Lady Gaga, Jennifer Lopez o la stessa Kamala Harris ma Amanda Gorman è stata la vera star della cerimonia di insediamento di Joe Biden. Il neo eletto presidente degli Stati Uniti, entrato ufficialmente in carica il 20 gennaio, ha infatti scelto di invitare al suo evento la poetessa afroamericana, incantando il mondo intero.

Clicca qui per comprare Questa è l’America!





Amanda Gorman ha in occasione della cerimonia di insediamento di Joe Biden letto una delle sue poesie, con un look davvero meraviglioso. A soli 22 anni, la ragazza è la più giovane poetessa ad aver mai partecipato ad una cerimonia di insediamento presidenziale nella storia degli USA. Prima di lei a calcare lo stesso palco erano state personalità del calibro di Robert Frost e Maya Angelou.

Ma scopriamo insieme chi è Amanda Gorman e qual è la sua storia!

Amanda si è laureta presso la prestigiossissima università di Harvard, con il massimo dei voti, nel 2020.

Prima delle sua performance, la scrittrice ha rivelato a NPR di aver studiato i lavori di oratori del calibro di Abraham Lincoln, Martin Luther King, Jr e anche Winston Churchill.

Il team di Joe Biden ha contattato Amanda a dicembre 2020 dopo essere stato caldamente invitato dalla nuova first lady, Jill Biden.

Nel 2014, Amanda è diventata la prima e più giovane autrice ad aver ottenuto il titolo di Youth Poet Laureate di Los Angeles. Nel 2015 ha scritto il suo primo libro di poesie, intitolato The One for Whom Food Is Not Enough.

Successivamente, nel 2017 Amanda è stata nominata la prima National Youth Poet Laureate degli Stati Uniti, e si è esibita interpretando una sua poesia alla Library of Congress.

A poche ore dalla sua esibizione all’insediamento di Joe Biden (dove ha anche citato un verso di Hamilton) la brava e bella Amanda ha ricevuto le congratulazioni dell’ex presidente Usa Barack Obama.

Qui sotto trovate il video della sua performance alla cerimonia di insediamento di Joe Biden.

On a day for the history books, @TheAmandaGorman delivered a poem that more than met the moment. Young people like her are proof that “there is always light, if only we’re brave enough to see it; if only we’re brave enough to be it.” pic.twitter.com/mbywtvjtEH

— Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021