Dixie D’Amelio è al lavoro sul reality show con la sua famiglia

Come vi avevamo anticipato, sembrerebbe proprio che Charli D’Amelio e sua sorella Dixie D’Amelio stiano per fare il loro debutto in Tv.

Le due webstar statunitensi sarebbero infatti intenzionate a girare un reality show insieme alla loro famiglia! Lo scorso aprile, la notizia è rimbalzata online. Tutto nasceva da un’intervista esclusiva concessa a Entertainment Tonight e qui sotto potete recuperare le dichiarazioni di Charli:

Sarebbe davvero molto divertente se le persone vedessero quello che c’è oltre ai miei TikTok. Nessuno ha mai avuto la possibilità di vederlo. Ma sono in tanti a pensare che le dinamiche all’interno della nostra famiglia siano davvero belle!

Nel corso della stessa intervista anche i genitori di Charli D’Amelio, Heidi e Marc, insieme alla sorella Dixie hanno confermato di essere al lavoro sul progetto.

I genitori, in particolare, hanno sottolineato di essere felici di poter far parte di uno show di questo tipo. Poi, agli inizi di luglio, le sorelle hanno rivelato a Cosmopolitan che con il passare dei mesi l’idea non è affatto stata accantonata. Charli D’Amelio e Dixie hanno dunque parlato di come sarebbe la loro vita sapendo di essere costantemente riprese dalle telecamere.

In un’intervista ancora più recente, alla cantante di Be Happy è stato chiesto di confermare o smentire se lo show ci sarà effettivamente.

Dixie D’Amelio ha rivelato a questo proposito: “Stiamo girando un reality show, ancora non siamo sicuri su tutti i dettagli ma presto lo saremo. Ci stiamo lavorando”. Insomma, sembra proprio che il programma televisivo centrato sull’ormai famosa famiglia D’Amelio stia per diventare realtà!