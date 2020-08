Jennifer Lawrence è incinta? Ecco le foto che hanno insospettito i fan!

Nella serata di ieri, 27 agosto, una serie di foto scattate da un paparazzo hanno scatenato rumors entusiasti da parte dei fan di Jennifer Lawrence. Gli scatti, in effetti, lasciano intravedere un pancino sospetto.

Jennifer Lawrence è incinta? I fan sono convinti di sì

Lungi da noi confermare gravidanze non ancora annunciate, quello che certo è che il baby bump appare abbastanza evidente. Nelle foto circolate online vediamo Jennifer Lawrence passeggiare per le strade di New York con indosso la mascherina e in compagnia del marito Cooke Maroney.

Del marito di Jennifer Lawrence su Ginger vi avevamo parlato in questa occasione. Cooke è un una figura molto in vista nell’ambito dell’arte della Grande Mela e vanta collaborazioni con nomi importantissimi. Cooke, che avrebbe conosciuto Jennifer grazie a degli amici comuni, ha 5 anni in più della moglie.

I due sono convolati a nozze lo scorso anno, con una cerimonia super intima per pochi (circa 150 persone) eletti, fra familiari e amici stretti. Fra questi ricordiamo Adele e Emma Stone, ma anche Sienna Miller, Kris Jenner, Cameron Diaz e Nicole Ritchie.

Ecco le foto che hanno scatenato la curiosità dei fan!

Jennifer Lawrence sparks pregnancy rumors as she’s seen walking around with husband Cooke Maroney in New York City (August 25, 2020) pic.twitter.com/0qE58dB4Uw — Jennifer Lawrence Updates (@JenniferUpdates) August 27, 2020

Se vi fate un giro su Twitter, vi renderete conto che per i Jennifer Lawrence stans la gravidanza è praticamente una certezza. In tanti, anzi in tantissimi hanno scritto tweet manifestando la loro gioia per lo stato di interessante della bella e brava Jennifer, che a questo punto potrebbe diventare presto mamma del suo primo figlio!

Ecco alcuni dei commenti apparsi online.

JENNIFER LAWRENCE IS PREGNANT pic.twitter.com/QCrNz1LuOH — courtney (@infamousmargot) August 27, 2020

Ok, this is real…

I think Jennifer Lawrence is pregnant….

Omg…. pic.twitter.com/3aJvOD6v81 — ~ Lu ~ (@todoxjlaw) August 27, 2020

Ci sono, in ogni caso, voci contrastanti a riguardo. Alcuni utenti fanno in effetti notare che appena tre giorni prima Jennifer si era presentata in pubblico e che il tanto chiacchierato pancino nemmeno si vedeva. La notizia della presunta gravidanza di Jennifer, fino a prova contraria, è insomma da prendere con le pinze!