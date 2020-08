Michele Bravi e Mika: audio e testo di Bella D’Estate

La star internazionale Mika ha deciso di registrare una cover con Michele Bravi di Bella d’Estate, un brano di Mango, quando stava preparando una playlist di musica italiana all’inizio di questa stagione estiva. Disponibile dal 28 agosto su tutte le piattaforme digitali, il singolo è stato prodotto da Francesco “Katoo” Catitti.

Mika e Michele Bravi, audio di Bella D’Estate

Testo

È solo un addio

credimi io non ci penso mai

Vedo che hai pianto

tu lo sapevi ma da quando?

Bella d’estate vai via da me

Notte d’incanto

è bello vedere le luci laggiù

io sono stanco

non voglio parlare parla tu

Bella d’estate vai via da me

Forse perché ti credevo felice così

proprio così fra le mie braccia

forse perché ci bastava arrivare fin qui

come onde di notte sulla spiaggia

La la la la la

Piccoli fuochi

noi siamo zingari di periferia

i nostri son giochi

che durano poco

e la notte se li porta via

Bella d’estate vai via da me

Forse perché ti credevo felice così

proprio così fra le mie braccia

forse perché ci bastava arrivare fin qui

come onde di notte sulla spiaggia

La la la la la

Chiudi gli occhi e ti senti per sempre così

ancora qui fra le mie braccia

per tutti e due basterebbe tornare fin qui

come onde di notte sulla spiaggia

Bella d’estate vai via da me

Forse perché ti credevo felice così

proprio così fra le mie braccia

forse perché ci bastava arrivare fin qui

come onde di notte sulla spiaggia

La la la la la

Forse perché ti credevo felice così

proprio così fra le mie braccia

forse perché ci bastava arrivare fin qui

come onde di notte sulla spiaggia