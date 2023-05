Fidanzata in Affitto: tutto sul film con Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence torna al cinema con Fidanzata in Affitto, una commedia sarcastica e politicamente scorretta che la vedrà alle prese con finto fidanzato e una casa da salvare a tutti i costi.

Quando esce il film e dove vederlo

Il film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, uscirà al cinema dal 21 giugno.

Di che cosa parla Fidanzata in Affitto

Sul punto di perdere la casa della sua infanzia, Maddie (Jennifer Lawrence) scopre un intrigante annuncio di lavoro: ricchi proprietari di elicotteri cercano qualcuno con cui far “frequentare” il loro introverso figlio di diciannove anni, Percy, prima che parta per il college. Con sua grande sorpresa, Maddie scoprirà presto che con l’impacciato Percy non sarà un’impresa facile.

Il cast del film

Protagonista di Fidanzata in Affitto è Jennifer Lawrence che, dopo il ruolo in Don’t Look Up, torna al cinema dopo una lunga assenza (l’attrice si è presa una pausa per dedicarsi alla sua vita privata) con un ruolo da protagonista in cui non si prende troppo sul serio. Insieme a lei anche Andrew Feldman (Guida turistica per innamorarsi), Laura Benanti (Gossip Girl), Natalie Morales (Amiche per la morte – Dead to Me) e Matthew Broderick (Manchester by the Sea).

Il film è diretto da Gene Stupnitsky, regista di Good Boys – Quei cattivi ragazzi.

