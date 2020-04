Selena Gomez è una super fan di Miley Cyrus. VIDEO!

Selena Gomez ha confessato di essere sempre stata una grande fan di Miley Cyrus. In una recente intervista insieme all’ex Hannah Montana, la cantante di Rare non ha esitato a fare i complimenti alla collega.

Sel è stata intervistata da Miley nella serie di live streaming su Instagram dal titolo Bright Minded. Le due non si vedevano e sentivano da anni e diversi rumors non le vedevano poi così unite a causa dei loro trascorsi. Se siete dei fan attenti di almeno una delle due ex stelline Disney, saprete bene che Sel e Miley hanno un ex in comune.

Si tratta di Nick Jonas con cui entrambe sono state da piccole nel periodo di Disney Channel. Pare che in passato all’ex Hannah Montana non andasse a genio la relazione tra il suo “Prince Charming” e la cantante e pare che Nick in passato abbia fatto soffrire la cantante di Rare tornando proprio tra le braccia di Miley. Insomma di acqua sotto i ponti ne è passata e tra le due adesso sembra esserci un buon rapporto tanto che Selena Gomez ha confessato di essere una grande fan della Cyrus.

Io sono una tua fan lo sai, penso che tu sia una delle migliori cantanti in circolazione. Sono felice di avere questa opportunità di parlare con te di quello che sta succedendo. Sono veramente una tua grande fan.