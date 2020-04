Uno dei momenti più emozionanti in assoluto della finalissima di Amici 19, tenutasi lo scorso 3 aprile, è stata senza dubbio la dedica degli artisti italiani ai concorrenti in gara. Poco prima che iniziassero “le danze” infatti, abbiamo assistito ad un’interpretazione davvero toccante.

Ospiti della finale di Amici 19, seppure in forma telematica, sono stati Alessandra Amoroso, Michele Bravi, Irama, Ermal Meta, Emma Marrone, Annalisa e Fiorella Mannoia. Tutti questi artisti, che come saprete sono vecchie conoscenze del talent show, si sono riuniti per un appoggio anche soltanto psicologico ai ragazzi della scuola. La loro esibzione è stata in questo senso anche un messaggio positivo di unione di cui tanto abbiamo bisogno in questo periodo.

Gli artisti italiani cantano Un senso di Vasco Rossi La finale – Amici Clip | Witty TV Da Fiorella Mannoia ad Alessaandra Amoroso, da Irama a Annalisa: tantissimi artisti italiani cantano "Un senso" di Vasco Rossi

