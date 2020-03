Javier e Nicolai di Amici 19 si divideranno il premio?

Javier di Amici 19, dopo aver finito le prove di oggi, fa una comunicazione importante a Nicolai che come lui compete per la vittoria.

I tempi in cui i due ballerini litigavano continuamente sembrano solo un brutto ricordo, infatti i due ragazzi negli ultimi giorni trascorrono spesso del tempo insieme facendosi anche delle confidenze. Proprio oggi, Javier fa delle riflessioni insieme a Nicolai. Quest’ultimo racconta cosa rappresenta il ballo per lui, ovvero il lavoro dei suoi sogni.

Il ballerino cubano, d’altro canto, descrive il percorso artistico compiuto nella scuola di Amici che lo ha portato a migliorarsi. Soprattutto dal punto di vista espressivo.

Dopo queste confidenze arriva la proposta inaspettata. Javier chiede a Nicolai se è d’accordo con lui di dividere il premio finale di 150.000 euro, a prescindere da chi vincerà la categoria ballo. L’altro ragazzo è incredulo a questa offerta così generosa ma accetta. Ma quella di oggi non è l’unica idea fuori dagli schemi venuta in mente al ballerino negli ultimi giorni.

Talisa torna nella casetta di Amici 19 per salutare il ballerino?

L’altra, avanzata ieri, è quella di far tornare Talisa in casetta per stare in casa con lui, con tanto di certificato rilasciato dalla produzione per comprovare l’esigenza lavorativa necessaria per lo spostamento.

Gaia e Nicolai sono rimasti sorpresi da questa richiesta anche per via dei vari alti e bassi della relazione tra i due ballerini. “Non va bene”, ha affermato in modo ironico Giulia riferendosi proprio all’allontanamento da Talisa da parte di Javier e a questo improvviso ritorno di fiamma. Il ballerino ha risposto che in realtà loro due non hanno rotto veramente, come dimostra il fatto che di recente ha chiesto di parlare al telefono con lei.