IORESTOACASA: ecco i film gratuiti per l’attività didattica proposti da BIM

In questi ultimi tempi siamo stati un po’ tutti costretti a rivedere le nostre abitudini, nel lavoro e nella vita quotidiana. #IORESTOACASA è diventato lo slogan di questo momento sì passeggero, ma sicuramente molto particolare.

Per fortuna stanno nascendo tante iniziative per facilitare lo svolgersi delle attività quotidiane, soprattutto con l’ausilio della tecnologia. Tra queste vi sono quelle dedicate agli insegnati. Loro, insieme agli studenti, sono infatti coinvolti da vicino nell’utilizzo di portali e nuove modalità per lo svolgersi delle lezioni.

L’iniziativa di BIM:

La BIM, uno dei distributori di film più importanti del nostro paese, ha organizzato un’interessante attività: Grazie Prof!

BIM metterà a disposizione due proiezioni gratuite dei film IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI e LE VACANZE DEL PICCOLO NICOLAS su MYMOVIESLIVE. L’iniziativa nasce per dare l’opportunità ai docenti di invitare gli studenti a una visione collettiva online alla quale far seguire un’attività di approfondimento.

IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI sarà in streaming su MymoviesLive lunedì 6 APRILE, mentre LE VACANZE DEL PICCOLO NICOLAS, andrà online martedì 14 aprile.

L’operazione si aggiunge alle azioni messe in campo da Bim nell’ambito della campagna #IORESTOACASA, volta a supportare le attività degli italiani costretti a rimanere a casa a causa delle misure restrittive per il contenimento del Covid-19.

Nel caso in cui foste interessati potete proporre voi stessi questo tipo di iniziativa ai vostri insegnati. Potete mettervi in contattato con la BIM.

Di questi tempi purtroppo anche il cinema sta soffrendo moltissimo delle necessarie disposizioni prese dai governi mondali. Iniziative di questo tipo sono molto stimolanti per i ragazzi e ci ricordano che, per fortuna, le belle storie oggi possono essere viste anche in tanti modi diversi.

Insomma, #IORESTOACASA sì, ma un po’ come al cinema!