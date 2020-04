Javier di Amici 19 ha fatto delle avance a una ballerina professionista?

Javier di Amici 19 oggi fa delle confessioni in spagnolo parlando in disparte con l’altro ballerino finalista, Nicolai. Il ragazzo cubano ammette di aver fatto, di recente, delle avance a un ballerina professionista. Si tratta, nello specifico, della bellissima Virginia Tomarchio.

Javier racconta che venerdì scorso, prima della puntata, le ha chiesto di andare a casa sua nel caso in cui lui fosse stato eliminato. È avvenuto durante una lezione di classico e la ballerina non ha potuto che rispondere ammiccando, probabilmente non prendendolo sul serio.

Javier però, almeno da quanto dice a Nicolai, non stava scherzando affatto e aggiunge che prima o poi riuscirà nell’intento di frequentare Virginia. Dopo aver fatto questa confessione, Javier ammette di essere preoccupato per il televoto.

Soltanto ieri, infatti, il ballerino è stato al centro di un acceso dibattito con Gaia e Giulia. Le due ragazze avevano provato a dargli dei consigli sulla sua complicata situazione sentimentale. Dalla discussione, sono emersi dei dettagli sull’intricata storia con Talisa. Durante il pomeridiano, dunque, Javier avrebbe visto più volte la sua fidanzata facendo soffrire la ballerina italo-americana a cui aveva cominciato a dare delle false speranze.

Proprio in virtù del rapporto tra le due cantanti e Talisa, Giulia e Gaia hanno detto di non tollerare più il comportamento poco chiaro di Javier. E lo hanno accusato di non tenere a nessuna delle due, di essere preoccupato solo di cosa è stato mandato in onda sul suo conto. Il ragazzo ha lasciato la casetta infuriato per poi tornare indietro.

Dopo quanto accaduto con Gaia e Giulia, Javier è preoccupato di essere penalizzato al televoto e si confronta con Nicolai… #Amici19 Pubblicato da Amici di Maria De Filippi su Giovedì 2 aprile 2020