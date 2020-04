Disney+, Zack e Cody al Grand Hotel: come sono oggi i membri del cast

Disney+ ci sta sicuramente regalando soddisfazioni e tra le serie tv da recuperare non può non esserci Zack e Cody al Grand Hotel. Questa divertentissima sitcom per ragazzi ha lanciato diversi attori ma i due veri protagonisti erano proprio i gemelli Sprouse, Cole e Dylan, le vere star di questa serie tv.

Noi di Gingergeneration.it vogliamo portarvi alla scoperta del cast, cosa hanno fatto negli ultimi anni e come sono diventati oggi!

DYLAN SPROUSE

Dei due gemelli, Dylan è quello che più si è allontanato dai riflettori pur rimanendo comunque sempre nei nostri cuori. Tra i ruoli più importanti degli ultimi tempi c’è quello di Trevor nel sequel del popolare film After che dovrebbe uscire proprio quest’anno nelle sale cinematografiche (anche se ancora non si conosce la data esatta). Tra le altre chicche ha partecipato al video di Consequences di Camila Cabello ed è fidanzato e innamoratissimo della modella, angelo di Victoria’s Secret, Barbara Palvin. I due sono inseparabili ormai da diverso tempo.

COLE SPROUSE

La sua fama arriva molto prima di Zack e Cody, quando interpreta il figlio di Ross Geller nella serie tv Friends. Dopo il ruolo nella serie su Disney Channel la vera svolta per lui arriva nel 2017 quando viene scritturato nel ruolo di Jughead nella ormai diventata popolarissima serie Riverdale, ispirata agli Archie Comics. Qui il giovane Cole incontra anche la sua dolce metà, l’attrice Lily Reinhart con il quale ormai è inseparabile da un paio di anni. La sua carriera da attore continua anche al cinema dove ha recitato nel film A un metro da te. Cole si diletta anche nella fotografia e il suo profilo Instagram è ricco di scatti fatti da lui.

ASHLEY TISDALE

La ricorderete sicuramente per il ruolo di Sharpay Evans in High School Musical ma la nostra Ashley non è di certo finita nel dimenticatoio. Attrice, cantante, tiktoker, imprenditrice, moglie e produttrice: non le manca proprio niente. Ha prodotto la serie Young&Hungry con protagonista Emily Osment e ha recitato di recente nelle serie Carol’s Second Act e Buon Quel che vi pare. Nel 2019 ha rilasciato il suo nuovo album Symptoms dopo anni di assenza dalle scene musicali e ha per anni gestito il proprio brand di cosmetici, Illuminate (l’azienda ha chiuso i battenti proprio quest’anno). Dal 2014 è sposata con Christopher French.

BRENDA SONG

Nella serie cantava London Tipton è una star e di strada Brenda ne ha fatta. Pur non essendo famosissima continua a lavorare come attrice e da anni si occupa di fare beneficenza per diverse associazioni. Dopo la serie Disney si è completamente allontanata da quel mondo e ha recitato in film come The Social Network, Secret Obsession e Changeland. Ha recitato inoltre nella serie Dollface nel ruolo di protagonista. Fino al 2013 è stata fidanzata con uno dei componenti dei Metro Station e fratello di Miley Cyrus, Trace Cyrus, prima di interrompere il fidanzamento. Adesso l’attrice è in una seria relazione con Macaulay Culkin del celebre film Mamma ho perso l’aereo.

PHILL LEWIS

Ha un passato per aver recitato in ruoli minori di tantissime serie popolari come Hannah Montana, Friends, How I Met Your Mother, Lizzie McGuire e persino Scrub. Ha diretto anche alcuni telefilm come Melissa&Joy, Young&Hungry e The Odd Couple. Nel 1991 Phill era stato arrestato per aver causato un incidente d’auto costato la vita a una donna e per aver guidato in stato d’ebrezza. Phill oggi è sposato e ha due figli.